СNN: Россия может начать наступление на Украину с Одессы

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13 февраля 2022, 13:12 Источник: "Эхо Москвы"

Малый десантный корабль на воздушной подушке, MOD Russia/globallook.com

Попытку госпереворота на Украине Россия может начать с Одессы. Такое мнение аналитиков Центра стратегических и международных исследований приводит CNN.

«Российские войска могут предпринять попытку государственного переворота в Одессе, направив свои корабли-амфибии прямо в Одесский порт и двигаясь прямо в город», — говорится в статье CNN.

В ней также отмечается, что Россия «окружила Украину с трех сторон». Имеются в виду непризнанные ДНР и ЛНР, Белоруссия и Крым.

Ранее The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников в американском правительстве рассказала о другом «плане» нападения России на Украину. В качестве предлога для «вторжения» РФ якобы намерена использовать имитацию атаки украинских военных на российских граждан в Донбассе.