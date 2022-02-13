РФПИ сообщил, что «Спутник V» стал самой используемой вакциной в столице Мексики

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13 февраля 2022, 12:39 Источник: РФПИ

вакцина "Спутник V", Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российская вакцина против коронавируса нового типа "Спутник V" стала самым используемым препаратом в ходе вакцинации от COVID-19 в Мехико. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Согласно последней информации, к настоящему моменту более 3 миллионов жителей Мехико вакцинированы "Спутником V". В РФПИ уточнили, что "Спутник Лайт" также все более широко применяется в рамках городской программы ревакцинации.

Известно, что власти мексиканской столицы приняли решение с понедельника, 14 февраля, начать применение первого компонента российского препарата против коронавирусной инфекции в качестве бустера при ревакцинации граждан в возрасте от 30 до 39 лет.