Гинцбург заявил, что регистрация «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения и EMA является неизбежной

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9 февраля 2022, 15:12 Источник: Политика

вакцина "Спутник V", Lev Vlasov/Keystone Press Agency

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил в среду, 9 февраля, что регистрация российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения неизбежна.

В ходе интервью сербской газете "Политика" Александр Гинцбург отметил, что Центр им. Гамалеи напрямую не участвует в процессе регистрации в ВОЗ и в Европейском агентстве лекарственных средств – этим занимается Минздрав РФ. Эксперт подчеркнул, что к настоящему моменту переданы все необходимые документы о вакцине, вследствие чего вскоре ожидается окончательное рассмотрение вопроса о ее одобрении.

Гинцбург выразил уверенность в том, что регистрация "Спутника V" неизбежна, так как безопасность и эффективность препарата является научным фактом, который был подтвержден более чем в двадцати публикациях в ведущих медицинских журналах мира.