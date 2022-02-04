Вакцина «Спутник V» получила постоянную регистрацию

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко утром в пятницу, 4 февраля, заявил, что вакцина "Спутник V" полностью прошла все этапы исследований и получила постоянную регистрацию.
Михаил Мурашко в рамках разговора с представителями СМИ отметил, что "Спутник V" зарегистрирован не на предварительных условиях, а на основании прохождения всех этапов клинических исследований.
Данный препарат против коронавируса создан на базе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Вакцина к настоящему моменту одобрена в 71 стране мира с общим населением четыре миллиарда человек.