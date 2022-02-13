Самолет SkyUp совершил посадку в Кишиневе из-за запрета на вход в воздушное пространство Украины

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13 февраля 2022, 12:14 Источник: РИА "Новости"

самолет авиакомпании SkyUp, Kalousek Rostislav/CTK

Самолет украинской авиакомпании SkyUp совершил посадку в Кишиневе из-за того, что воздушному судну поступил запрет на вход в воздушное пространство Украины. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Речь идет о лайнере с бортовым номером UR-SQO, который следовал с Мадейры в Киев. Уточняется, что в субботу, 12 февраля, лизингодатель сообщил авиакомпании о запрете на влет самолета в воздушное пространство Украины. Несмотря на приложенные перевозчиком усилия и готовность госструктур Украины обратиться к лизингодателю, владелец летательного аппарата озвучил категорический отказ, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев.

Известно, что компания SkyUp договорилась о посадке в ближайшем к Украине аэропорту. Впоследствии для 175 пассажиров был организован трансфер в Киев, кроме того, людей обеспечили питанием.