Военный эксперт Василеску: в случае нападения на Россию она, «не колеблясь ни секунды», атакует США и страны НАТО в Европе

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12 февраля 2022, 20:42 Источник: «ПолитРоссия»

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

В случае нападения на Российскую Федерацию она, «не колеблясь ни секунды», атакует Соединенные Штаты и страны Североатлантического альянса в Европе. Такой прогноз высказал военный эксперт, бывший пилот ВВС Румынии Валентин Василеску.

Он констатировал, что операции НАТО в Югославии, Афганистане, Ираке и Ливии «строились в соответствии с моделью американского военно-морского превосходства».

«Эта модель основана на использовании ударных групп авианосцев, которые способны безнаказанно атаковать страну, расположенную в тысячах миль от территории США», — указал аналитик.

Василеску предрек, что в отношении РФ данная стратегия сработать не сможет.

«Если на Россию нападут, она, не колеблясь ни секунды, нанесет удар по территории всех государств — членов НАТО в Европе и Соединенных Штатов. У Москвы есть много систем вооружений, позволяющих это сделать», — отметил специалист.

Как сообщалось ранее сегодня, политолог Евгений Сатановский допустил, что Запад и Украина могут начать «большое наступление на Донбасс» ближе к 16 февраля.