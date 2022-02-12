Портал 19FortyFive назвал маневры российских ракетных крейсеров проекта «Атлант» «грозным предупреждением» НАТО и Украине

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12 февраля 2022, 17:53 Источник: «ПолитРоссия»

Российские корабли, MOD Russia / globallookpress.com

Маневры российских ракетных крейсеров проекта «Атлант» — «грозное предупреждение» Североатлантическому альянсу и Украине. Об этом говорится в материале сайта 19FortyFive.

Некоторое время назад стало известно, что в рамках учений ВМФ РФ впервые в современной истории страны будет сформирован отряд из трех ее самых мощных военных кораблей — ракетных крейсеров проекта 1164 «Атлант». Маневры пройдут, в частности, в водах Средиземного и Северного морей.

Портал 19FortyFive пишет, что на вооружении судов «Маршал Устинов», «Варяг» и «Москва» стоят противокорабельные комплексы П-500 «Базальт», предназначенные для уничтожения авианосных боевых групп НАТО.

«Нет никаких сомнений в том, что маневры российских ракетных крейсеров проекта 1164 — грозное, недвусмысленное предупреждение как для НАТО, так и для Украины», — отмечается в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что Международный центр стратегической разведки (ICSI) спрогнозировал скорое начало войны на украинской территории.