Международный центр стратегической разведки предрек скорое начало войны на Украине

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12 февраля 2022, 13:01

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Международный центр стратегической разведки (ICSI) спрогнозировал скорое начало войны на Украине.

ICSI — это интернет-ресурс, который анализирует информацию из открытых источников и публикует в Twitter сведения о государствах, где происходят боевые действия или протесты.

Некоторое время назад ICSI поменял уровень опасности на Украине на «черный». Это означает, что конфликт на территории страны уже наступил или начнется в скором времени.

Как сообщалось ранее сегодня, сайт «Новороссия» написал, что атака Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР с целью втянуть Москву в противостояние в Донбассе может начаться в ночь на 22 февраля.