Международный центр стратегической разведки предрек скорое начало войны на Украине

Международный центр стратегической разведки (ICSI) спрогнозировал скорое начало войны на Украине.
ICSI — это интернет-ресурс, который анализирует информацию из открытых источников и публикует в Twitter сведения о государствах, где происходят боевые действия или протесты.
Некоторое время назад ICSI поменял уровень опасности на Украине на «черный». Это означает, что конфликт на территории страны уже наступил или начнется в скором времени.
Как сообщалось ранее сегодня, сайт «Новороссия» написал, что атака Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР с целью втянуть Москву в противостояние в Донбассе может начаться в ночь на 22 февраля.