«Новороссия»: атака Украины на ДНР и ЛНР с целью втянуть Москву в войну в Донбассе может начаться в ночь на 22 февраля

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12 февраля 2022, 09:55 Источник: «Новороссия»

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Атака Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР с целью втянуть Москву в военный конфликт в Донбассе может начаться в ночь на 22 февраля. Об этом говорится в материале портала «Новороссия».

Сайт пишет, ссылаясь на публикацию Telegram-канала «Криминалитет», что Киев намерен провести операцию с целью втягивания России в вооруженное противостояние на территории Донбасса. Атака против ДНР и ЛНР с применением тяжелой артиллерии, бронетехники и ракет может начаться в ночь на 22 февраля, отмечает «Новороссия».

Как сообщалось ранее в субботу, американская разведка пришла к выводу, что в случае «вторжения» на Украину армия РФ может дойти до столицы соседней страны в течение двух суток.