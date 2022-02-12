Разведка США: в случае «вторжения» на Украину армия России может дойти до Киева за двое суток

Аргументы Недели → В мире 13+

12 февраля 2022, 08:50

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В случае «вторжения» на Украину армия Российской Федерации может дойти до Киева за двое суток. К такому выводу пришла разведка Соединенных Штатов.

В отчете американской разведки, оказавшейся в распоряжении британского телеканала Sky News, говорится, что на данный момент РФ развернула на границе с Украиной почти сто своих батальонно-тактических групп. Если произойдет «вторжение», российские войска могут добраться до столицы соседней страны в течение 48 часов, прогнозируется в отчете.

Ряд западных политиков и СМИ утверждает, что Москва готовит «нападение» на украинскую территорию текущей зимой. Руководство РФ подобные обвинения опровергает.

Как сообщалось ранее в субботу, отставной американский генерал Бен Ходжес заявил, что Россия может «атаковать» Украину с моря.