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12 февраля 2022, 08:11

Бен Ходжес, Eventpress Stauffenberg / globallookpress.com

Российская Федерация может «атаковать» Украину с моря. Такой вариант развития событий допустил отставной американский генерал, бывший командующий силами Соединенных Штатов в Европе Бен Ходжес.

«Я не ожидаю полномасштабной атаки с помощью этих красных стрелочек, изображения которых мы видели в газетах, красных стрелочек, бьющих одновременно со всех сторон», — заявил в интервью Fox News Ходжес.

По его словам, РФ может «нанести удар» по соседней стране с моря. В результате Москва «захватит некоторые острова или прибрежную зону», отметил генерал в отставке.

Ряд западных политиков и СМИ утверждает, что Россия готовит «вторжение» на украинскую территорию текущей зимой. Власти РФ подобные обвинения опровергают.

Как сообщалось ранее, китайский портал Baijiahao написал, что администрация президента США Джо Байдена разжигает военный конфликт между Москвой и Киевом ради успеха на американских выборах.