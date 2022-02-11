Baijiahao: войну России и Украины разжигает администрация Байдена ради успеха на выборах в США

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11 февраля 2022, 12:09 Источник: «ПолитРоссия»

Президент США Джо Байден, Ron Sachs - CNP / globallookpress.com

Военный конфликт между Россией и Украиной разжигает администрация президента США Джо Байдена ради успеха на выборах в стране. На это указывается в материале китайского сайта Baijiahao.

Портал пишет, что Вашингтон принял решение отправить в граничащую с Украиной Польшу 82-ю воздушно-десантную дивизию армии Соединенных Штатов. Данное соединение участвовало в боевых действиях в Персидском заливе, Косово, Ираке и Афганистане.

«На самом деле ни Украина, ни Россия не хотят, чтобы началась война. Конфликт разжигает администрация Байдена, которая таким образом готовится к промежуточным выборам: завоевывает голоса избирателей за счет внешнего "агрессора"», — отмечает Baijiahao.

Ранее сегодня сообщалось, что американский журналист Патрик Ланкастер назвал единственным вариантом прекращения вооруженного противостояния в Донбассе признание Москвой независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.