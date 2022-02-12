Сайт Avia.pro: американский дрон-разведчик нарушил границы закрытых Россией зон возле побережья Крыма

Аргументы Недели → В мире 13+

12 февраля 2022, 17:18 Источник: Avia.pro

Беспилотник RQ-4 Global Hawk, US Air Force / globallookpress.com

Разведывательный беспилотник Соединенных Штатов нарушил границы закрытых Россией зон возле побережья Крымского полуострова. Об этом говорится в публикации портала Avia.pro.

Сайт пишет, что РФ некоторое время назад «объявила о закрытых зонах воздушного и морского пространства у побережья Крыма», однако «Пентагон полностью проигнорировал предупреждение».

В процитированном материале отмечается, что границы зон нарушил американский дрон-разведчик RQ-4A Global Hawk. Данный аппарат «первоначально действовал в Донбассе», указывает сетевое издание.

Ранее в субботу сообщалось, что интернет-ресурс Popular Mechanics назвал «зловещим» маневром прибытие в Черное море шести российских больших десантных кораблей.