Сайт Popular Mechanics назвал «зловещим» маневром прибытие в Черное море шести больших десантных кораблей России

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12 февраля 2022, 12:31 Источник: «ПолитРоссия»

Большой десантный корабль «Георгий Победоносец», MOD Russia / globallookpress.com

Портал Popular Mechanics назвал «зловещим» маневром прибытие в воды Черного моря шести больших десантных кораблей Российской Федерации.

Сайт посвятил материал учениям флота РФ, которые проводятся в течение последних нескольких недель. Popular Mechanics пишет, что данные маневры стали «крупнейшей демонстрацией военно-морской мощи Москвы со времен холодной войны».

В рамках учений в Черное море некоторое время назад вошел отряд из шести больших десантный кораблей. В состав отряда входят «Георгий Победоносец», «Оленегорский горняк», «Королев», «Минск», «Калининград» и «Петр Моргунов». Интернет-ресурс назвал появление этих судов в акватории «зловещим» маневром.

Ряд западных политиков и СМИ утверждает, что Россия готовит «нападение» на Украину текущей зимой. Официальная Москва подобные обвинения опровергает.

Как сообщалось ранее в субботу, отставной американский генерал Бен Ходжес заявил, что РФ может «атаковать» соседнюю страну с моря.