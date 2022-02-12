Читатели британского издания попросили Байдена перенести дату «вторжения» России на Украину со среды на четверг или пятницу

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12 февраля 2022, 13:58 Источник: Daily Mail

Джо Байден, фото: Bernd von Jutrczenka/ globallookpress.com

Читатели британского издания прокомментировали заявление американского лидера Джо Байдена о том, что Россия запланировала «вторжение» на территорию Украины 16 февраля.

Пользователи попросили уточнить, во сколько начнется операция по «вторжению».

«А он уверен, что в среду? Почему не в четверг или пятницу?» - написал один из читателей.

Другой пользователь заявил, что в среду не сможет, ему для «вторжения» больше подходят четверг или пятница, но в любом случае он бы хотел, чтобы все закончилось до выходных.

«Путин не может вторгнуться в среду, мне нужно в парикмахерскую!» - констатировал еще один комментатор.

Ранее сообщалось, что на видеоконференции Байдена с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО стало известно, что «Россия начнет физическое наступление на Украину уже 16 февраля». При этом один из европейских чиновников отказался допускать подобное развитие событий.