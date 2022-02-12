Экс-депутат Рады Бондаренко назвала Зеленского «мстительным клоуном»

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12 февраля 2022, 10:44 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Volodymyr Zelensky/Globallookpress.com

Экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко заявила, что за последние два с половиной года на Украине заблокировали семь телеканалов. По ее словам, война президента Владимира Зеленского с местными СМИ может сильно ударить по рейтингу.

«Никогда клоуны в этой стране не были такими злыми и мстительными … Если вспомнить историю с предыдущими закрытыми каналами, то до сих пор … никаких доказательств прозвучавших обвинений обществу предоставлено не было. Это говорит о том, что это явно политическая месть»,- пояснила политик.

Бондаренко отметила, что в эфирах заблокированных каналов звучали разные точки зрения по вопросам внешней политики Украины, в том числе не соответствующие мнению властей. Экс-депутат добавила, что в стране растет армия недовольных и обиженных. Она допустила, что скоро на табло вместо 17% поддержки у Зеленского будет ноль.

Напомним, что Зеленский ввел запрет на вещание трёх украинских телеканалов: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Политик объяснил свое решение «пропагандой, финансируемой страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евро-атлантической интеграции».