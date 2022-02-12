Tencent: если Япония устроит военную провокацию на Курильских островах, «Россия быстро и жестко охладит ее пыл»

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12 февраля 2022, 09:25 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Если Япония устроит военную провокацию на Курильских островах, «Россия быстро и жестко охладит ее пыл». Соответствующий прогноз высказан в материале китайского сайта Tencent.

Как отмечает портал, в заявлениях представителей японской стороны содержится намек на то, что Токио готов силой захватить Курилы.

«Если Япония решится разгневать Москву, устроив провокацию на Курильских островах, Россия быстро и жестко охладит ее пыл. По военной мощи Япония и Россия находятся на совершенно разных уровнях. У японцев нет ни шанса победить в военном конфликте с РФ даже при поддержке США», — предрекает Tencent.

В процитированной публикации говорится, что на вооружении России имеются, в частности, береговые ракетные комплексы «Бастион», которые некоторое время назад заступили на дежурство на островах. Данная система способна наносить сверхточные удары по целям на море и суше. Запускаемые «Бастионом» снаряды крайне трудно перехватить из-за их высокой скорости, пишет Tencent.

Как сообщалось ранее, интернет-ресурс Military Watch указал, что РФ сможет атаковать гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» из Калининграда цели во всей Европе, кроме Испании и Португалии.