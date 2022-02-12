Шведский парламентарий Эмильссон предложил главе МИД Линде поставлять оружие на Украину

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12 февраля 2022, 08:53 Источник: RT

флаг Швеции, фото: pixels.com

Шведский парламентарий Арон Эмильссон предложил главе Министерства иностранных дел страны Анн Линде рассмотреть вопрос о поставках продукции военного назначения на Украину.

В конце января Линде заявила, что в Швеции существуют «очень строгие правила», касающиеся экспорта оружия, поэтому Стокгольм не рассматривает возможность экспорта оружия на Украину, напомнил Эмильссон.

«Исходя из этого заявления, складывается впечатление, что действующая нормативно-правовая база не даёт возможности Швеции экспортировать на Украину продукцию военного назначения. Это очень своеобразная интерпретация законодательства, и трудно понять, соответствует ли она действительности»,- цитирует слова парламентария RT.

При этом он отметил, что несколько стран, в том числе Эстония и Великобритания, которые соблюдают те же правила, уже отправили продукцию военного назначения Украине.

«Что министр имела в виду, говоря о невозможности экспортировать оружие на Украину из-за действующих правил?» - обратился Эмильссон к Линде.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил мнение, что Запад в нарушение минских договоренностей накачивает Украину наступательным оружием.