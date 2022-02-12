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Премьер Австралии Моррисон предложил согражданам покинуть Украину

, 07:59 Источник: news.com.au

Премьер Австралии Моррисон предложил согражданам покинуть Украину
Скотт Моррисон , фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал соотечественников ради собственной безопасности покинуть Украину. По его словам, на территории страны наблюдается «опасная ситуация».

Моррисон отметил, что там проживает много австралийцев украинского происхождения и им приходится принимать собственные решения о своей личной безопасности.

«Мы уважаем их решения, но наш совет им очень ясен: это очень опасная ситуация, и ради вашей собственной безопасности вам следует постараться покинуть Украину»,- высказал он.

Премьер добавил, что предупреждал граждан Австралии уехать из Украины еще в прошлом месяце, но сейчас вынужден повторить.

Ранее правительство Японии обратилось к гражданам своей страны, находящихся на территории Украины, с призывом покинуть ее как можно скорее.

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