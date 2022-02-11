МИД Японии попросил соотечественников, находящихся на территории Украины, покинуть страну из-за «непредсказуемости» ситуации

Аргументы Недели → В мире 13+

11 февраля 2022, 19:40 Источник: Коммерсантъ

Флаг Японии, Ina Hesmer/globallook.com

Правительство Японии обратилось к гражданам своих стран, находящихся на территории Украины, с призывом покинуть ее как можно скорее. Это вызвано «ростом напряженности на украинско-российской границе», сообщается на сайте МИД страны.

Японский МИД повысил до третьего уровня угрозу нахождения на Украине и рекомендовал гражданам покинуть страну и отказаться от поездок туда. По мнению ведомства, начавшиеся российско-белорусские учения усилили напряженность в регионе и дальнейшее развитие ситуации представляется теперь «непредсказуемым, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия».

К тому же, как пояснили в МИД, в зависимости от развития ситуации, может быть прекращено авиасообщение с Украиной.

«Многие страны также уже рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины, это может привести к тому, что покинуть территорию страны коммерческими авиалиниями станет крайне сложно из-за нехватки билетов»,— сказано в сообщении.

Ранее Украину покинули второстепенные сотрудники посольств и семьи дипломатов США, Великобритании и Австралии.