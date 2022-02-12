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Avia.pro: Испания «испугалась» отправлять военные корабли в Черное море на фоне напряженности между Россией и НАТО

, 07:48 Источник: Avia.pro

Avia.pro: Испания «испугалась» отправлять военные корабли в Черное море на фоне напряженности между Россией и НАТО
Испанский корабль, Petar Petrov / globallookpress.com

Испания «испугалась» отправлять свои военные корабли в Черное море на фоне напряженности между Россией и Североатлантическим альянсом. На это указывается в публикации Avia.pro.

Сайт пишет, что Мадрид развернул на полпути два корабля, двигавшиеся в Черное море. Портал отмечает, что Испания «испугалась» направлять суда в акваторию на фоне напряженности между Россией и НАТО.

В процитированном материале говорится, что РФ могла «попросту уничтожить испанские военные корабли после провокационных заявлений и прямых угроз в адрес Москвы».

Ранее в субботу тот же интернет-ресурс допустил вероятность уничтожения российских гражданских самолетов украинскими системами С-300, переброшенными в Донбасс.

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