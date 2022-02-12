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12 февраля 2022, 07:19 Источник: Avia.pro

Зенитно-ракетный комплекс С-300, MOD Russia / globallookpress.com

Сайт Avia.pro допустил вероятность уничтожения российских гражданских самолетов украинскими зенитно-ракетными комплексами С-300, переброшенными на территорию Донбасса.

Некоторое время назад Народная милиция непризнанной ДНР проинформировала, что Киев отправил в Донбасс дивизион ЗРК С-300. Портал Avia.pro счел реальным сценарий, при котором данные системы атакуют российские лайнеры. В процитированной публикации отмечается, что «в Донбассе имеются сотни наемников, боевиков и радикалов, которые могут пойти на уничтожение пассажирских самолетов».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский интернет-ресурс Baijiahao написал, что администрация президента США Джо Байдена разжигает военный конфликт между Россией и Украиной ради успеха на американских выборах.