Секретарь СНБО Данилов: Украина не будет возвращать Донбасс военным путем

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11 февраля 2022, 22:03 Источник: ТАСС

Глава МИД ФРГ Бербок на линии соприкосновения в Донбассе, Bernd von Jutrczenka/globallook.com

Украина не станет возвращать территории Донецкой и Луганской областей силой, так как это чревато массовой гибелью местного населения, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, выступая на брифинге по итогам заседания СНБО в Харькове в пятницу.

«Мы не можем этого делать, потому что мы несем ответственность за то гражданское население, которое там на сегодняшний день находится. Если, не дай бог, войска сегодня пойдут в наступление, вы представляете, какое количество населения может погибнуть при такой операции?»— заявил Данилов.

По мнению секретаря СНБО, и Донбасс, и Крым вернутся в состав Украины. «Это вопрос времени», - считает Данилов.

Ранее сегодня глава СНБО Украины сообщил о планах привлечь в силы территориальной обороны страны 2 миллиона добровольцев.