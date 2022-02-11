На Украине в силы территориальной обороны страны хотят привлечь не менее 2 миллионов добровольцев

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11 февраля 2022, 21:40 Источник: "Интерфакс"

Обучение добровольцев. Киев, январь 2022 г., Michaal Nigro/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед главами украинских регионов доукомплектовать силы территориальной обороны страны, с тем чтобы довести число добровольцев до 2 млн человек. Об этом в пятницу сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Сегодня на заседании, которое проходило в Харькове, главнокомандующий Вооруженных сил поставил задание – количество членов территориальной обороны должно достигать двух миллионов граждан нашей страны, которые готовы будут защищать нашу страну в случае необходимости», - сказал Данилов на брифинге.

Владимир Зеленский, выступая на Конгрессе местных и региональных властей в Харькове заявил, что задача доукомплектования сил территориальной обороны должна быть выполнена в течение двух недель.

«Я хотел бы обратиться к главам областных государственных администраций, а также к главе киевской государственной администрации для того, чтобы вы за две недели все сделали, без импровизаций. Консультируйтесь с нашими военными в соответствии с законодательством о Национальном сопротивлении ... У нас нет времени что-то искать, решать, заниматься политикой», - заявил Зеленский.

Речь идет о привлечении к военной службе "мотивированных" людей, которые, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, «желают защитить свою дом, семью, страну».