В Совете ЕС одобрили новый пакет экономической помощи Украине на сумму 1,2 млрд евро

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11 февраля 2022, 17:07

Часы на башне Киева, Michael Kudryavtsev/ Russian Look

Власти стран Европейского Союза согласовали и одобрили решение о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро. Информацию об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

«Послы ЕС сегодня одобрили предложение Еврокомиссии предоставить дополнительную макрофинансовую помощь Украине размером в €1,2 млрд», − цитирует ТАСС выдержку из релиза.

Отметим, украинский президент Владимир Зеленский в итоговом заявлении после визита главы Франции Эммануэля Макрона в Киев озвучил намерение Парижа выделить Киеву 1,2 млрд евро финансовой поддержки.

Ранее министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за последние месяцы Киев получил от западных стран $1,5 млрд поддержки.

Как сообщалось сегодня, что бывший президент Украины Петр Порошенко признался в пятницу в суде, что он давал указания вывезти четыре миллиарда гривен (порядка 145 миллионов долларов) наличными и золото из Крыма в 2014 году.