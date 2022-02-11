Бывший президент Украины Порошенко в суде признался, что дал указание вывезти золото и наличные деньги из Крыма в 2014 году

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11 февраля 2022, 16:04 Источник: РИА Новости

Петр Порошенко, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Бывший президент Украины Петр Порошенко признался в пятницу в суде, что он давал указания вывезти четыре миллиарда гривен (порядка 145 миллионов долларов) наличными и золото из Крыма в 2014 году.

Указания Порошенко давал тогдашним главе национального банка Валерии Гонтаревой, главе МВД Арсену Авакову и главе СБ Василию Грицаку. Порошенко также сказал в суде, что по этому поводу он звонил президенту РФ Владимиру Путину.

Трансляция заседания велась на YouTube-канале суда. По словам Порошенко, если бы он ничего не делал, то эти средства из Крыма якобы были бы перевезены в Донецк, а золото и деньги "были завезены в хранилища национального банка из оккупированной территории Крыма, которые хранились в сейфах республиканского отделения".

Суд в Киеве сегодня, 11 февраля, начал рассмотрение апелляционных жалоб защиты и прокуратуры на меру пресечения Петру Порошенко в виде личного обязательства. Прокуратура просит арестовать политика с возможностью внесения залога в размере около 35,7 млн долларов. Защита просит суд отменить личное обязательство и не применять к Порошенко никакой меры пресечения.