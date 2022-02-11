Финляндия заключила договор с США на закупку истребителей F-35

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11 февраля 2022, 16:12

Истребитель F-35, Qian Baihua/ Global Look Press

В Министерстве обороны Финляндии заявили о подписании соглашения с американской компанией Lockheed Martin на поставку истребителей F-35. Информация об этом размещена в пятницу, 11 февраля, на сайте оборонного ведомства страны.

«Министр обороны Антти Кайкконен подписал соглашение о промышленном сотрудничестве в пятницу, 11 февраля 2022 года, в Хельсинки», − значится в сообщении министерства. Военные уточнили, что решение о закупке американских бортов принял Кабинет министров 10 декабря прошлого года.

Ранее Минобороны Дании заявило о намерении начать переговоры с США о заключении двустороннего соглашения о военном сотрудничестве.

Напомним, в середине января бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что Швеция и Финляндия могут стать членами НАТО уже на следующий день после подачи запроса.