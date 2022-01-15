Экс-генсек НАТО Расмуссен: Швеция и Финляндия могут стать членами альянса на следующий день после подачи запроса
15 января 2022, 21:00
Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что Швеция и Финляндия могут стать членами НАТО уже на следующий день после подачи запроса.
В интервью финской радиокомпании Yle Андерс Фог Расмуссен сообщил, что возможное вторжение России на Украину, о котором в последнее время активно говорят на Западе, подтолкнет к обсуждению в Финляндии и Швеции вступлении в Североатлантический альянс.
Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен поделился, что он не верит в нападение России на Украину.
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