Кулеба сообщил о готовности Украины продолжить работу в «нормандском формате», но без прямого диалога с ДНР и ЛНР

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11 февраля 2022, 15:29

Дмитрий Кулеба, Olena Khudiakova/Keystone Press Agency

Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о готовности Украины продолжить работу в «нормандском формате», но без общения с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Кулеба сказал, что Киев не будет вести прямой диалог с республиками Донбасса, так как не готов к нему.

О таком заявлении главы МИД Украины в пятницу, 11 февраля, сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Кулеба неоднократно говорил о том, что между Киевом и Донбассом не будет прямого диалога. 9 февраля он высказывал мнение о том, что Россия будет настаивать на нем. Украинский министр также заявлял, что Киев не отказывается выполнять Минские соглашения, но не собирается делать это на условиях Российской Федерации. Он призвал наказать Россию якобы за невыполнение соглашений.