Пушилин: обращаться по поводу признания Украины террористическим государством можно только в Россию

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11 февраля 2022, 16:16

Денис Пушилин/ официальный сайт главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин провёл в пятницу, 11 февраля, расширенную пресс-конференцию. В числе прочего политик обсудил предложение московского политолога Дмитрия Куликова: «Стоит ли поставить вопрос о признании Украины государством, организующим террористическую деятельность, на основании того, что она совершает теракты в отношении мирных жителей Республики?».

Денис Пушилин отметил, что для Донецка и Луганска не нужны объяснения того, что Украина является террористическим государственным образованием. Это было настолько очевидно за все почти восемь лет войны, что даже не возникала мысль обратиться в международные организации, чтобы признать Киев столицей терроризма.

Однако двойные стандарты Запада делают подобные обращения практически бесполезными. «Поэтому обращаться по поводу признания Украины в таком статусе можно только в Россию. Давайте это обдумаем и взвесим как предложение», − ответил эксперту глава ДНР.

Ранее отмечалось, что воинственная риторика киевских политиков явно не соответствует боевым возможностям ВСУ, даже с учётом полученной помощи от Запада. Украина спекулирует на мифической российской угрозе. США и НАТО подыгрывают ей в этом. В реальной войне Украина абсолютно бессильна.