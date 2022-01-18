Вероятность войны между Россией и Украиной высока, но о её неизбежности говорить рано

Аргументы Недели → Армия 13+

18 января 2022, 17:01 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Воинственная риторика киевских политиков явно не соответствует боевым возможностям ВСУ, даже с учётом полученной помощи от Запада. Украина спекулирует на мифической российской угрозе. США и НАТО подыгрывают ей в этом. В реальной войне Украина абсолютно бессильна. Российские ВС значительно превосходят войска Незалежной в боеготовности, огневой мощи и в техническом оснащении. Военная реформа ВСУ, по сути, оказалась безрезультатной.

В Киеве заявляют о неизбежности войны между Украиной и Россией. В США считают, что боевые действия начнутся в январе-феврале этого года. Но, анализ активности ВС РФ указывает на то, что они не ведут подготовку к вторжению на Украину. Все действия их направлены на отработку отражения внешней агрессии и носят сугубо оборонительный характер. Напротив, НАТО ведёт отработку именно наступательных действий в восточном направлении. Весьма вероятно, что Вашингтон подтолкнёт Украину на совершение самоубийственной военной провокации против Россий. На этот случай очень важно правильно оценить боеспособность ВСУ и быть готовым к пресечению агрессии с их стороны.

ВОЗМОЖНОСТИ УКРАИНЫ

Попробуем оценить боевые возможности украинских Вооружённых сил на текущий момент. Реальная численность ВСУ около 255 тыс. человек, включая гражданский персонал. Военных - около 180 тыс. штыков. Сюда можно приплюсовать 52 тыс. штыков украинской Нацгвардии и условно - около 11 тыс. штыков сил территориальной обороны (поскольку их формирование пока ещё не завершено). Кроме того, стоит учитывать 400 тыс. человек прошедших через боевые действия на Донбассе и сейчас, находящихся в резерве (запасе). Получается, что в случае, если вспыхнет война между Украиной и Россией, Киев сможет поставить под ружьё порядка 643 тыс. человек. Но, это при условии, что ему с финансами поможет Запад, поскольку своих денег у Незалежной на содержание такой армии - нет. Для ведения боевых действий на передовую линию из этого числа может быть направлено не более одной трети личного состава. В противном случае войска будут сражаться на износ и очень быстро выдохнутся морально и физически.





В распоряжении ВСУ есть до 600 танков около сотни САУ и порядка 2000 боевых бронированных машин. Артиллерийский парк Незалежной выглядит скудновато в нём около 150 систем РСЗО («Грады и «Смерчи»), пара десятков ПУ тактического ракетного комплекса «Точка-у», а остальное - изрядно поношенная буксируемая ствольная артиллерия. В расчёт, конечно, ещё можно принять 120-мм миномёты «Молот» - наспех (для распила бюджета) переделанные «Сани» советского образца. Всё остальное пока только в проектах. Имеются ввиду РСЗО «Вильха» и ПКРК «Нептун». Есть ещё одна проблема, связанная с нехваткой боеприпасов. Но, в настоящее время они поступают в большом количестве из стран Восточной Европы, бывших членов Варшавского договора и из других источников. Очевидцы фиксируют большой военный грузооборот в украинских черноморских портах.

Отмечается наличие у Незалежной пусть старой, но работающей системы ПВО. Это около 520 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300, 2К12 «Куб», 9К37 «Бук», 9К330 «Тор» и С-125. Не так давно появилась информация о поступлении на вооружение ВСУ переносных ЗРК. Есть мнение, что силы ПВО Незалежной смогут продержаться некоторое время против ударных авиационных групп российских ВКС, которые однозначно уже на первом этапе завоюют господство в воздухе. Поскольку у Незалежной не наберется и сотни старых, с допотопной авионикой, истребителей Су-27 и МиГ-29. Парк штурмовиков Су-25 также не велик. К тому же большинство этих самолётов находятся в неудовлетворительном состоянии, в небо они могут подняться, но воевать - нет. Вертолётный парк ВСУ слаб до неприличия. В его составе полуразвалившиеся Ми-8, Ми-24, Ми-4, Ми-2. Киеву обещаны два десятка Ми-17 в своё время закупленных у России для ВВС Афганистана. Опять же — это капля в море. Приобретённые в Турции беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2 в войне против России абсолютно бессильны. Войска РФ в состоянии задавить средствами РЭБ и ПВО. Для российских истребителей тихоходные и неманевренные «Байрактары» будут лёгкой добычей. Тем более, что речь идёт всего о 48 единицах этих БПЛА. Это от 6 до 12 комплексов, включающих пункты управления (1-2 на комплекс) и сами летательные аппараты (4-6 на комплекс). США и Эстония предоставили ВСУ переносные противотанковые системы «Джавелин» (47 ПУ) с боеприпасами (180 ракет), французы и американцы - гранатомёты, у Незалежной есть свой ПТРК «Стугна-П» (200 ПУ). Но, возможности этого типа вооружений явно переоценены, против современной танковой защиты они не эффективны. Кроме того, украинцам придётся с ними воевать против российских ракет, барражирующих высокоточных боеприпасов и РСЗО. Весь военный флот ВСУ включает пару ржавых посудин без вооружения, два десятка артиллерийских катеров, большинство из которых не предназначены для морских баталий, и сотню с небольшим - надувных лодок.

Единственно чем могут похвастаться ВСУ и НГУ так это наличием современных средств связи и систем управления боем и огнём. Но, это им вряд ли поможет.



ЧЕМ РАСПОЛАГАЕТ РОССИЯ

Россия в состоянии в самые короткие сроки сосредоточить на юго- западном оперативном направлении до 800 тыс. штыков включая войска ВС РФ, Росгвардии, боевой армейский резерв (БАРС) и ополчение Донбасса. В дальнейшем численность войск может быть увеличена да 1 млн - 1,2 млн штыков. Учитывая многократное превосходство ВС РФ в огневой и технической мощи, можно смело говорить, что этих сил будет вполне достаточно для успешного наступления по всей лини фронта, вопреки правилу о необходимости создавать пятикратное превосходство в численности наступающих войск над обороняющимися, а на участках прорыва - десятикратное.

Генштаб РФ в состоянии сосредоточить на границе с Украиной от 1500 до 2000 современных танков, свыше 8 тыс. боевых бронированных машин, до 400 САУ, столько же РСЗО, десятки тысяч единиц буксируемой артиллерии, около 200 современных истребителей(Су-27, Су-30, Су-35, Миг-29), до 150 фронтовых бомбардировщиков(Су-24, Су-34), сотню штурмовиков (Су-25). Для нанесения ударов по тыловым объектам, при необходимости, будут задействованы дальние бомбардировщики Ту-22М3. Для огневого поражения сил и средств противника однозначно будут использоваться оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и крылатые ракеты «Калибр». Если командование ВС РФ посчитает, что сил и средств Черноморского флота будет недостаточно, к боевым действиям привлекут корабли Каспийской флотилии. Тем более, что они могут наносить ракетный удар, находясь в акватории Каспия. Если - коротко, у войск Незалежной нет никаких шансов продержаться хотя бы месяц, скорее всего основные боевые действия завершатся в течение двух-трёх недель.

НА ЧТО НАДЕЕТСЯ КИЕВ

Западные и отечественные СМИ указывают на то, что Киев проводя военную реформу взялся слишком за большое количество задач, не сообразуясь со своими возможностями. Поэтому он мягко говоря - надорвал пупок. А именно, была предпринята перестройка войск, документации, уставов, тактики и оперативного искусства по стандартам НАТО, одновременно предпринималась усилия быстро увеличить численность войск, задействованных в войне на Донбассе, и попытка повысить боеспособность ВСУ для противостояния России. Если честно - более глупое оправдание придумать сложно. Главным препятствием на пути нормального военного строительства в Незалежной было повально воровство. На военной программе наживались все: и президент, и премьер-министр, и депутаты, и военные чины сверху донизу. Как известно Порошенко и Яценюк более всех преуспели в деле обогащения за счёт бюджета страны. Нынешнее политическое руководство страны оказалось в менее благодатных условиях. Не надо даже вспоминать, что после развала СССР Украина была одной из самых богатых республик с великолепно развитой индустрией, сильным сельским хозяйством, мощнейшим энергетическим сектором и развитой транспортной системой. Ей достались три крупнейших военных округа: Киевский, Одесский и Закарпатские с огромными арсеналами, более 700 предприятий военно-промышленного комплекса. Незалежная получила 23 единицы Ту-95 и 20 бортов Ту-160, 81 самолёт Ту-22М, 245 фронтовых бомбардировщиков Су-24, 80 перехватчиков МиГ-25 и 260 истребителей МиГ-29 и Су-27. Её парк танков и боевых бронированных машин насчитывал десятки тысяч единиц. Артиллерийский парк в общей сложности превосходил полсотни тысяч единиц. Киеву досталась половина Черноморского флота. И всё это Украина получила незаслуженно, поскольку по долгам СССР рассчитывалась только Россия. Вопрос. Куда всё это делось? Дельцы и политики «грели руки». Большую часть распродали странам третьего мира за бесценок, Незалежная какое-то время была в числе лидеров торговцев оружием на мировом рынке. Но, значительная часть техники и вооружений сгнили на складах хранения, как результат вопиющей бесхозяйственности. Не надо искать других причин современного состояния ВСУ.

Высокая оценка изменениям ВСУ из уст американского генерал Филипп Бридлав звучит несколько странно. Но, что он ещё может сказать? Пентагону как-то нужно оправдываться за потраченные деньги, что были выделены в качестве военной помощи Украине. Аэромобильные войска ВСУ из-за отсутствия ВТА являются лишь лёгкой пехотой или мотопехотой. Моторизованные соединения испытывают нехватку в танках, боевых бронированных машинах и САУ. Артиллерия ВСУ нуждается в тотальном обновлении. При этом, собственное производство вооружений на Украине практически остановлено. Киев закупает новее САУ в Чехии, и старое вооружение там же, и других странах бывших участницах Варшавского договора.

Финансовые поступления на военные нужды Незалежной от Западных спонсоров тают как снег в мае, военная реформа при этом буксует. США увеличили помощь до 400 млн. долл., даже Дания решила раскошелиться на 22 млн евро, чтобы помочь убогой Украине не бояться восточного соседа. Сейчас Киев может рассчитывать только на экономическое и дипломатическое давление Запада на Москву.

ВАРИАНТЫ ПАДЕНИЯ УКРАИНЫ

Киев решил провести военное планирование вместо российского Генштаба, определив заранее, как войска РФ будут наступать на Украину. Но, военных стратегов Незалежной опять ждёт разочарование, Россия, судя по всему не собирается участвовать в намеченной Западом и Киевом войне. Но, как бы то ни было, украинские и западные военные аналитики предвидят, что ВС РФ и Белоруссии предпримут вторжение по трём основным направлениям. С востока, с территорий Российской федерации и непризнанных республик Донбасса. С юга, путём высадки морского десанта и через Перекопский перешеек из Крыма. И с севера с территорий Брянской области РФ и Белоруссии. Киев рассчитывает на получение не только поддержки, но и разведывательной информации от НАТО. Однако с началом боевых действий это будет проблематично. Не зря Йенс Столтенберг заявил, что нападение на орбитальные группировки стран НАТО также повлечёт применение 5 статьи Устава альянса. Похоже, Запад боится за судьбу своих разведывательных спутников.

Последовательность действий, по меню всё тех же аналитиков такова: сначала будут нанесены ракетные удары по скоплениям украинских войск и стратегически важным объектам госуправления, инфраструктуры промышленности, энергетики, транспорта и связи. На втором этапе будет уничтожена система ПРО/ПВО. Затем последует вторжение сухопутных сил с одновременной высадкой воздушного и морского десантов на линии Днепра и на черноморском берегу при поддержке авиации и флота. Сухопутные силы должны растерзать остатки обороны ВСУ и выйти на оперативный простор. Конечная цель наступления не называется, но, видимо, имеется ввиду капитуляция Украины.

Впрочем, есть и другие прогнозы, согласно которым, ВС РФ понесут большие потери, а доблестные украинские войсковые опрокинут противника и начнут контрнаступление. Правда в такие откровенные фантазии мало кто верит. Большинство сходится во мнении, что Незалежной придётся либо сдаться на милость победителя, либо начать партизанскую войну, которая, к слову, предусмотрена военной доктриной Киева. Специально ради этого создаются так называемые силы территориальной обороны. На бумаге и на словах всё выглядит более-менее логично. Однако, есть подозрение, что проверить все эти сценарии многочисленных аналитиков, на деле, скорее всего не получится. Реальность такова: Украина, опасаясь восточного соседа не будет решать проблему Донбасса силовым методом, а Москва, в свою очередь ограничится только демонстрацией силы.

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