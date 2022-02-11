ДНР провела плановые занятия по боевой подготовке подразделений Народной милиции

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11 февраля 2022, 14:51

Танки НМ ДНР/ официальный сайт главы ДНР

Военные Донецкой Народной Республики в пятницу, 11 февраля, провели плановые занятия боевой подготовки армейских подразделений Народной милиции республики. Наблюдал за учениями и глава ДНР Денис Пушилин, он смог оценить боеготовность военных.

Руководитель молодого государства отметил: «Слаженность подразделений можно оценить на отлично. Это очень важно именно сейчас, когда противник продолжает концентрацию сил и средств, техники вдоль линии соприкосновения». Политик провёл на полигонах всё время занятий, проверив все этапы.

Несмотря на постоянные заявление из Киева о готовности к переговорам и мирному урегулированию, Донецк и Луганск фиксируют постоянное повышение эскалации насилия со стороны Украины. Обстрелы, вылазки диверсионных групп ВСУ, нападения на жилые районы участились за последние месяцы в разы.

Ранее сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вопрос об обращении нижней палаты парламента к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик будет рассмотрен в понедельник, 14 февраля.