Вячеслав Володин сообщил, что вопрос о необходимости признания ДНР и ЛНР будет рассмотрен 14 февраля

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11 февраля 2022, 11:57 Источник: Свободная пресса

Вячеслав Володин, фото: Russian State Duma, globallookpress.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вопрос об обращении нижней палаты парламента к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик будет рассмотрен в понедельник, 14 февраля.

Володин написал в своем Telegram-канале, что уже завершились консультации с фракциями Госдумы по этому вопросу.

По его словам КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» поддержали проект постановления. «Единая Россия» предложила начать поставки оружия в ДНР и ЛНР. Как сказал Володин, «ЛДПР выступила более радикально», а «Новые люди» на данный момент не сформулировали свою позицию.

«Вопрос очень серьезный и ответственный. Речь идет о защите жизней наших граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР», — подчеркнул законодатель.

Володин напомнил, что 12 февраля исполнится семь лет с момента подписания Минских соглашений. Украинские власти их вспоминают, но не выполняют и, скорее всего, не собираются. По мнению Володина, решать эту проблему пора.

Он рассказал о двух предложениях. Первое из них - рассмотреть проект постановления об обращении к Президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР незамедлительно; второе — направить его сначала в МИД РФ и другие правительственные структуры для получения отзывов, а после рассмотреть с учетом их оценок.