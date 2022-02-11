Басурин: Украина перебросила в Донбасс зенитно-ракетный дивизион С-300

Аргументы Недели → В мире 13+

11 февраля 2022, 11:36

С-300, фотобанк МО Украины/ globallookpress.com

Официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин заявил, что Украина перебросила в Донбасс зенитно-ракетный дивизион С-300 для подготовки наступления в Донбассе. Заявление военного приводит в пятницу, 11 февраля, пресс-служба оборонного ведомства республики.

Басурин отметил, что в настоящий момент разведка уточняет места размещения комплексов. «Украина размещает системы залпового огня в менее чем 30 км от линии соприкосновения», − добавил представитель НМ ДНР. Информация передана наблюдателям ОБСЕ.

Также разведка ДНР подтвердила нахождение английских и польских наемников в районах Широкино и Попасная. К линии соприкосновения в Донбассе переброшены украинские националисты и польские наемники.