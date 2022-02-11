НМ ЛНР: ВСУ разместили бронетехнику рядом с линией фронта в Донбассе

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11 февраля 2022, 11:19

Танки ВСУ, MOD Ukraine/ globallookpress.com

Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики заявил о размещении украинской бронетехники возле линии разграничения в Донбассе. Информацию разместила пресс-служба оборонного ведомства республики.

В заявлении уточняется место дислокации тяжёлой техники украинских военных и численность добавленного вооружения. «Отмечено нахождение двух бронетранспортёров БТР-4 в жилом районе населённого пункта Тёплое и одного бронетранспортёра БТР-80 вблизи населённого пункта Счастье, а также одной бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 вблизи населённого пункта Попасная», − отмечают республиканские военные.

Помимо самовольного усиления позиций ВСУ, украинские военные продолжают срывать работу патрулей наблюдателей ОБСЕ в Донбассе.

Ранее сегодня американский журналист Патрик Ланкастер назвал единственным вариантом прекращения военного конфликта в Донбассе признание независимости ДНР и ЛНР со стороны Российской Федерации.