Глава МИД Украины назвал требования России к НАТО о безопасности «шантажом»

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11 февраля 2022, 09:50

Кулеба, MID Ukraine/ Globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал переговоры Российской Федерации с Североатлантическим альянсом. Он назвал шантажом требования Москвы к блоку по безопасности.

Своё мнение глава внешнеполитического ведомства Украины высказал во время визита в Париж, где он участвовал в дискуссии «Украина-Франция» во Французском институте международных отношений.

«Требование брать или не брать какие-либо страны в НАТО, забрать войска с территории альянса неприемлемо. Это не предложения к обсуждению, это положенный на стол заряженный револьвер», − приводит сайт украинского МИД слова министра.

Кулеба вновь выступил с обвинениями к России в стягивании войск и вооружения к украинским границам. Усилия Москвы, по словам чиновника, вернули Киев «ко мраку противостояния».

Как стало известно сегодня, первый заместитель постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные страны могут готовить провокацию в Донбассе, чтобы после обвинить Россию во вторжении на Украину.