Представитель РФ при ООН Полянский: Запад может готовить провокацию в Донбассе, чтобы обвинить Россию во вторжении на Украину

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11 февраля 2022, 09:27 Источник: РИА Новости

Дмитрий Полянский, фото: facebook.com/dpolianski

Западные страны могут готовить провокацию в Донбассе, чтобы после обвинить Россию во вторжении на Украину. Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский выразил мнение, что такой сценарий прослеживается в "безосновательной истерии", которая в последнее время нагнетается вокруг нахождения российских войск армии на российской же территории.

Полянский отметил, что ряд стран Запада нагло продвигают "ложную или непроверенную информацию", делают "далеко идущие" заключения и "провокационные предположения". Дипломат подчеркнул, что в таком случае риск провокации увеличивается многократно. Дмитрий Полянский надеется на то, что у стран Запада достаточно благоразумия отказаться от такого плана. Как сказал дипломат, в Москве полагают, что "здравый смысл все-таки возобладает" и сценарий с провокацией не произойдет.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд показала незнание деталей Минских соглашений, сообщив, что в документе якобы прописан вывод из Крыма российских войск.