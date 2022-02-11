Джо Байден призвал американцев покинуть Украину

Аргументы Недели → В мире 13+

11 февраля 2022, 09:40

Джо Байден, White House/ Globallookpress.com

Американский президент Джозеф Байден в разговоре с журналистами NBC обратился к гражданам США с призывом немедленно покинуть Украину в свете опасности обострения ситуации в республике.

Глава Соединённых Штатов полагает, что находящимся на Украине американцам следует немедленно вернуться домой. Политик указал на большую опасность нежели при террористической угрозе. «Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и вещи могут быстро стать сумасшедшими», − цитирует слова Байдена телеканал.

Ранее с подобным призывом к американцам обращался Госдепартамент США. За последние несколько месяцев Запад и киевский режим активно заявляли о готовящемся «вторжении» России на Украину. Одновременно Кремль множество раз опровергал подозрения в каком-либо нападении, а заявления западных СМИ и политиков называл лишёнными оснований и неправдоподобными.

Отметим, накануне Байден в рамках разговора с представителями средств массовой информации назвал Афганистан сначала Украиной, а потом Ираком.