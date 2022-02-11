Байден оговорился в интервью, перепутав Афганистан с Украиной и Ираком

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11 февраля 2022, 08:00 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, CNP/AdMedia

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках разговора с представителями средств массовой информации в минувший четверг, 10 февраля, назвал Афганистан сначала Украиной, а потом Ираком.

Джо Байден, в очередной раз доказывая правильность решения американских властей покинуть страну после длительной военной кампании, подчеркнул, что у США не было ни единой возможности "объединить Украину". "То есть, простите, Ирак. Афганистан!" – поправил сам себя политик в беседе с NBC.

Напомним, Байден не раз допускал в своих выступлениях оговорки. В частности, американский лидер неоднократно называл вице-президента страны Камалу Харрис главой США.