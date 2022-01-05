Байден заявил, что «наступивший» 2020 год пройдет хорошо

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5 января 2022, 16:36

Джо Байден, Фото: Michael Reynolds - Pool Via Cnp/globallookpress.com

Президент США Джо Байден в ходе видеообращения к местным жителям оговорился, заявив, что сейчас наступил 2020 год. В своей речи американский лидер затронул меры по борьбе с новым штаммом коронавируса «омикрон».

«Есть много причин надеяться, что 2020 год пройдет хорошо, но ради всего святого, пожалуйста, не пренебрегайте теми возможностями, что у нас есть»,- высказал политик.

Комментируя опубликованную в Twitter трансляцию с выступлением Байдена, пользователи не обрадовались «возвращению» 2020 года, поскольку этот год связан с началом пандемии.

«Наш президент не знает, какой сейчас год? Жалкое зрелище»,- написал один из них.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко во время предновогоднего обращения поздравил украинцев с 2222 годом.

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