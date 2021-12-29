Виталий Кличко выпустил календарь с коллекцией своих оговорок

Мэр Киева и боксёр Виталий Кличко выпустил календарь на 2022 год с коллекцией своих оговорок.
Накануне в новогоднем поздравлении он пожелал украинцам хорошо встретить 2222-й год. Это отображено на обложке календаря. Там указан именно 2222 год.
«Всегда смотрите в завтрашний день! И в год тоже», — подписал Кличко пост в Instagram с фото календаря. Таким образом политик обыграл свою известную оговорку:
«Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».
Пользователям соцсети Instagram понравилась самоирония Кличко. Его пост собрал уже почти 20 тысяч лайков.
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