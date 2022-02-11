Сайт Avia.pro: Турция могла перебросить в Донбасс с целью помощи Украине джихадистов из Сирии и Ливии

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11 февраля 2022, 09:39 Источник: Avia.pro

Вооруженные люди в Сирии, Anas Alkharboutli / globallookpress.com

Турция могла перебросить в Донбасс с целью помощи Украине джихадистов из Сирии и Ливии. Такое предположение высказывается в публикации сайта Avia.pro.

Некоторое время назад директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что имеется информация о появлении на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР «многонациональных отрядов боевиков-джихадистов». Согласно версии, выдвинутой журналистами Avia.pro, бандитов в качестве помощи Киеву могла перебросить Анкара.

«Ранее в сети активно распространялись сведения о том, что Турция занималась вербовкой боевиков в Сирии и Ливии для отправки в Донбасс. Сведения об этом подтверждались несколькими странными рейсами на Украину», — пишет портал.

Накануне сообщалось, что РФ отправила к границе с Украиной самоходные пушки «Малка», способные атаковать ядерными снарядами.