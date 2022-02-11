Avia.pro: американские бомбардировщики B-52, способные нести ядерное оружие, могут отработать условные удары по ДНР и ЛНР

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11 февраля 2022, 08:54 Источник: Avia.pro

Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, Ssgt. Zade Vadnais/Planetpix / globallookpress.com

Американские бомбардировщики B-52, способные нести ядерное оружие, могут отработать условные удары по самопровозглашенным ДНР и ЛНР. На это указывается в публикации портала Avia.pro.

Сайт информирует, что некоторое время назад на базу Фэрфорд в Великобритании прибыли четыре самолета B-52. Как отмечает интернет-ресурс, «весьма высока вероятность того, что стратегические бомбардировщики совершат рейс в ближайшие дни в воздушном пространстве Украины, отработав нанесение ударов по Донбассу».

Ранее на текущей неделе то же сетевое издание написало, что российский разведывательный самолет рисковал попасть под удар истребителей Израиля в ходе их ночной атаки по Сирии.