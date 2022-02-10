Сайт Avia.pro: российский самолет-разведчик рисковал попасть под удар истребителей Израиля в ходе их ночной атаки по Сирии

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10 февраля 2022, 10:27 Источник: Avia.pro

Израильский истребитель, Yin Bogu / globallookpress.com

Российский разведывательный самолет рисковал попасть под удар истребителей Израиля во время их ночной атаки по Сирии. На это указывается в публикации портала Avia.pro.

Сайт отмечает, что в ходе недавней ночной атаки по территории арабской республики истребители еврейского государства «создали угрозу» для самолета-разведчика РФ, поднявшегося в небо с аэродрома в Хмеймиме. В процитированном материале говорится, что российский борт находился «в зоне поражения израильских истребителей».

Как сообщалось ранее в четверг, Telegram-канал «Военный обозреватель» написал, что Россия могла применить свои комплексы радиоэлектронной борьбы во время удара ВВС Израиля по окрестностям Дамаска.