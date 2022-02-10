TG-канал «Военный обозреватель»: Россия могла применить системы РЭБ во время ночной атаки ВВС Израиля по окрестностям Дамаска

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10 февраля 2022, 08:04

Израильский истребитель, x99 / globallookpress.com

Россия могла применить свои комплексы радиоэлектронной борьбы во время ночной атаки ВВС Израиля по окрестностям Дамаска. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

Согласно информации израильских СМИ, на которую сослался TG-канал, в ходе недавнего ночного удара авиации страны по целям близ сирийской столицы российские силы снова задействовали системы РЭБ.

«В качестве подтверждения приводятся данные сервиса FR24, где видны нарушения в определении GPS-координат самолетов в районе аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве», — говорится в посте «Военного обозревателя».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что истребители Су-35 сорвали атаку ВВС Израиля по Латакии.