Президент Турции сдал отрицательный тест на коронавирус

Аргументы Недели → В мире 13+

10 февраля 2022, 19:39

Реджеп Эрдоган, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Профессор Серкан Топалоглу, лечащий врач президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, рассказал, что результаты ПЦР-тестов на наличие новой коронавирусной инфекции показали отрицательный результат.

«Врач президента, профессор Топалоглу объявил, что тесты президента Эрдогана за последние два дня были отрицательными»,- сообщает агентство Anadolu.

Топалоглу отметил, что Эрдоган может вернуться к работе уже завтра.

«… наш президент вернется к своей рутинной программе»,- добавил врач.

Ранее сообщалось, что председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас заразился коронавирусной инфекцией. Заболевание проходит без симптомов.