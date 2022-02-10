Сенатор Клишас заболел коронавирусом

Председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас заразился новой коронавирусной инфекцией. По его словам, заболевание проходит бессимптомно.
Клишас уточнил, что в связи с получением положительного теста на коронавирус будет отсутствовать на заседании Совфеда в пятницу. Сенатор добавил, что находится на даче в Подмосковье, но в постоянном контакте с коллегами.
Ранее сообщалось, что госпитализированный несколько дней назад из-за коронавируса лидер ЛДПР Владимир Жириновский чувствует себя нормально. Политик не пользуется аппаратом ИВЛ, но в лечебных целях ему дают подышать кислородом через маску.