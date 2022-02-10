Госсекретарь США: Россия бросает вызов безопасности народов по всему миру

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10 февраля 2022, 16:38 Источник: ABC

Энтони Блинкен, фото: Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos/ globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия бросает вызов не только Украине, но и основным принципам безопасности народов по всему миру, в том числе Австралии.

Запад в последнее время все чаще обвиняет Москву в «агрессии» против Киева.

«Россия прямо сейчас бросает непосредственный вызов не только Украине, но некоторым очень основным принципам, относящимся к безопасности не только народов Европы, но и по всему миру, включая Австралию»,- высказал дипломат в ходе своего выступления в Мельбурне перед встречей министров иностранных дел в формате QUAD.

Ранее Блинкен рассказал, что США не намерены вводить санкции против России до «вторжения» на Украину.