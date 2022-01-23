Блинкен: США не намерены вводить санкции против России до «вторжения» на Украину

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23 января 2022, 18:51 Источник: ТАСС

Энтони Блинкен, фото: Annegret Hilse, globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что санкции против России должны быть введены в случае агрессивных действий против Украины, но не до их начала. Блинкен в воскресенье в интервью телекомпании CNN назвал целью этих санкций сдерживание российской агрессии.

По мнению главы американского МИД, если санкции ввести немедленно, то их сдерживающий эффект будет потерян.

"Все, что мы делаем, включая согласование позиций с Европой масштабных последствий для России, направлено на то, чтобы повлиять на расчеты российского президента и убедить Владимира Путина не предпринимать агрессивные действия", - сказал в интервью Блинкен.

Президент Украины Владимир Зеленский торопит Запад ввести антироссийские санкции. По его мнению, санкции против России в случае начала вторжения не будут уже иметь смысла, и вводить их надо сейчас.

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