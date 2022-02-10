Токаев заявил о намерении подписать между Казахстаном и Россией соглашения по стратегическому партнёрству

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10 февраля 2022, 15:51 Источник: РИА Новости

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, фото: kremlin.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным сообщил, что страны намерены подписать важные соглашения по стратегическому партнёрству.

Токаев отметил, что во время предстоящих переговоров с Путиным запланирован обмен мнениями по целому ряду актуальных вопросов, которые действительно затрагивают стратегические интересы России и Казахстана.

«Будут подписаны важные соглашения. Вообще настрой на то, чтобы достичь конкретных результатов в нашем стратегическом взаимодействии, союзнических взаимоотношениях. Я полагаю, что здесь мы добьемся искомых результатов»,- добавил политик.